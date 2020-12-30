Скончался глава новосибирской «Ирмени» Юрий Бугаков

По данным “Ъ-Сибирь”, в Новосибирской области умер глава ЗАО племзавод «Ирмень» и бывший депутат Юрий Бугаков. Он ушел из жизни в возрасте 82 лет.

Юрий Бугаков был депутатом областного заксобрания 1, 3, 4, 5 и 6 созывов. В последнем созыве входил во фракцию «Единой России», был членом комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям.

Юрий Бугаков родился 1938 году в Новосибирске. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт. В 1968 году он переехал в село Верх-Ирмень, где стал заместителем председателя колхоза. Через четыре года возглавил колхоз «Большевик», на месте которого и появился племзавод «Ирмень». Выручка предприятия за 2019 года составила более 2,4 млрд руб.

Артем Шпек