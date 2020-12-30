В Анапе открыли центр диагностики для пациентов с подозрением на коронавирус

Фото: администрация Анапы

Сегодня, 30 декабря, в Анапе на территории C 30 декабря взрослой поликлиники начал работу амбулаторный центр диагностики пациентов с подтвержденным, подозрительным и вероятным случаем заболевания COVID-19. Как сообщили в отделении медицинской профилактики горбольницы, пациенты могут поступать в медучреждение по направлению врачей амбулаторий, филиала поликлиники, кабинета врача общей практики, а также самостоятельно или доставляться бригадами скорой помощи.

Центр диагностики имеет отдельный вход и несколько зон. Это зона приема и распределения пациентов, диагностическая зона и зона ожидания бригады скорой помощи. При поступлении пациента осмотрит терапевт, поставит диагноз и назначит лечение. Если пациент не обследован на ковид, то его направят в процедурный кабинет для взятия крови и мазков. При наличии показаний он будет направлен на КТ легких, ЭКГ, УЗИ, биохимический анализ крови. При наличии медицинских показаний к госпитализации оформляется направление, и бригада скорой помощи эвакуирует пациента в инфекционный госпиталь.

При показании к дальнейшему амбулаторному лечению пациенту выдадут заключение с диагнозом, рекомендациями и лекарственные препараты для лечения на дому.

Центр будет работать круглосуточно семь дней в неделю.

Василий Хитрых