В Угличе суд приговорил водителя к двум годам за наезд на сотрудника ГИБДД

В городе Угличе Ярославской области осужден 24-летний мужчина, который, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на сотрудника ГИБДД, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ему назначено наказание в виде лишения свободы два года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Согласно материалам дела, в декабре 2019 года, мужчина, управляющий автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не остановился по требованию сотрудников ГИБДД. В результате преследования, автомобиль нарушителя был остановлен.

«В ответ на требование сотрудника ГИБДД покинуть салон автомобиля, обвиняемый включил заднюю передачу автомобиля, и с целью причинения телесных повреждений сотруднику ГИБДД начал резкое движение задним ходом»,— пояснили в прокуратуре Ярославской области, уточнив, что сотруднику ГИБДД были причинены телесные повреждения, не повлекшие расстройства здоровья.

С учетом позиции государственного обвинителя, мужчина был приговорен к реальному лишению свободы. Приговор вступил в законную силу.

Дарья Сабаева