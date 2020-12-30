В Сочи сдали в эксплуатацию проблемный ЖК «Курортный»

Фото: администрация Сочи

Во вторник, 29 декабря, дольщики проблемного жилого комплекса «Курортный» в Адлерском районе Сочи получили ключи от своих квартир. Как сообщили в мэрии курорта, многие покупатели жилой недвижимости в ЖК ждали этого момента с 2014 года.

Застройщиком жилого комплекса выступало ООО ЖК «Курортный». Компания отклонилась от выданного в 2014 году разрешения на строительство, поэтому документ был отозван. Объект вошел в стадию внешнего управления, его ждала процедура банкротства. В августе 2018 года администрация Сочи привлекла для достройки объекта группу компаний «Альпика».

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, основным владельцем ООО «Жилой комплекс “Курортный”» является находящийся под стражей застройщик Юрий Оганян. Он и его сообщники обвиняются в нанесении ущерба дольщикам на сумму 122 млн руб. ЖК «Курортный» - это 18 многоэтажных домов.

Василий Хитрых