АФК «Система» купила «Сибирский лес»

АФК «Система» завершила сделку по покупке 100% в ООО «Сибирский Лес» («Сиблес»), которое создавалась для реализации проекта по строительству целлюлозного комбината в Красноярском крае с инвестициями около 100 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», входящие в АФК «Система» АО «Система-Инвест» и ООО Система телеком активы» получили 99,99% и 0,01% в уставном капитале «Сиблеса». Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 29 декабря.

Как сообщалось, в начале декабря компании получили одобрение этой сделки в ФАС. Официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов сообщил тогда “Ъ-Сибирь”, что приобретение «Сибирского леса» «рассматривается АФК "Система" в рамках развития ее лесопромышленного бизнеса в Красноярском крае», так как «находится в непосредственной близости к входящему в Segezha Group АО "Лесосибирский ЛДК №1"». Стоимость компании не называется.

Однако источник, близкий к одной из сторон сделки сообщил “Ъ-Сибирь” , что один из ведущих международных оценщиков оценивает активы в $40 млн.

По данным официального сайта, компания «Сибирский лес» была создана в 2012 году «по инициативе группы профессионалов и частных инвесторов с опытом реализации инвестиционных проектов в России и за ее пределами» с целью создания целлюлозного производства по глубокой переработке древесины с участием международных партнеров, а также сбыту продукции на зарубежных рынках. Ранее компания неоднократно сообщала о планах построить в Енисейском районе Красноярского края лесохимический комплекс. Инвестиции оценивались сначала в $2 млрд, позже в 100 млрд руб. По последней информации, комплекс сможет ежегодно выпускать 623 тыс. тонн беленой целлюлозы и 342 тыс. тонн вискозной целлюлозы. Начать строительство планировалось в третьем квартале 2017 года, завершить — во втором квартале 2020 года, выйти на проектную мощность — в 2021 году.

Дарья Решетникова