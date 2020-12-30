Следователи проверят информацию о пенсионере, которого родные выгнали из дома

Сотрудники СКР по Новосибирской области по сообщению СМИ организовали доследственную проверку о нарушении прав пенсионера, которого из квартиры якобы выгнали родственники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее местные телеканалы выпустили сюжет о том, что пенсионер с весны живет в подъезде дома, расположенном по улице Забалуева. По словам мужчины, квартиру он получил в 70-х годах, жил в ней с сестрой, а после ее смерти — с племянницей. Последняя якобы выгнала его из квартиры, а супруг родственницы не дает попасть обратно. Соседи утверждают, что мужчине необходима социальная и медицинская помощь.

«Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— говорится в сообщении ведомства.

Артем Шпек