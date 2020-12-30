В Республике Алтай пресекли деятельность подпольных банкиров

Сотрудники МВД по Республике Алтай задержали жителей трех регионов Сибири, которые занимались незаконной банковской деятельностью, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Как уточняется на сайте ведомства, в состав группы входили жители республики, Новосибирской области и Алтайского края.

С 2018 по 2020 год они проводили незаконные операции, связанные с обналичиваем денежных средств для юрлиц.

«За указанный период ими извлечен доход в виде комиссионных от суммы переведенных заказчиками безналичных денежных средств, который составил более 9,5 млн руб.»,— говорится в сообщении.

В ходе обысков у фигурантов изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте, печати различных организаций и документацию.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Максимальная санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Артем Шпек