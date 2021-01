Подготовьте компанию к трудовой революции

Ограничения пандемии вынудили бизнес перевести некоторых сотрудников на удаленный режим и отдать часть функционала фрилансерам. Данная тенденция, по прогнозам аналитиков, продолжится и в постковидный период, так как явно снижает издержки и расходы на аренду. По данным исследования Высшей школы экономики, сегодня привлечение «свободных художников» становится неотъемлемой частью бизнес-моделей во многих сферах. И если сегодня доля фрилансеров в небольших компаниях едва достигает половины от штата, то в ближайшем будущем их количество может вырасти. Эксперты считают – не все игроки смогут приспособиться к новым условиям и выжить.



В начале локдауна в России, по данным HeadHunter, число удаленных вакансий выросло на 71%. При этом сам список сфер и отраслей, в которых требуются сотрудники на удаленку, также значительно расширился. Согласно мнению аналитиков, внедрение IT и передача функций роботам приведет к сокращению 85 млн рабочих мест. В то же время в исследовании подчеркивается: на смену утерянным вакансиям придут 97 млн новых. При этом значительная доля будет отдана удаленным позициям или фрилансерам. Одним из основных конкурентных преимуществ будет учитываться возможность и умение работать на удаленке или фрилансе.По данным исследования The Future of Jobs 2020 Всемирного экономического форума, через четыре года около половины профессиональных навыков потребуют обновления, а каждый второй сотрудник будет вынужден пройти переквалификацию.

Данные тенденции в большей или меньшей степени прослеживаются практически во всех сферах экономики. Однако наиболее часто фрилансеры требуются при разработке программного обеспечения, в рекламе, маркетинге и PR, разработке и продвижении сайтов, торговле, промышленности, дизайне, строительстве и образовании, аудите и консалтинге.

Одними из первых еще до появления пандемии новые веяния подхватили представители сферы образования – несколько лет подряд здесь развиваются всевозможные онлайн-платформы, предлагающие исключительно удаленное обучение. Причем в качестве педагогов или тьюторов наиболее популярные ресурсы используют как раз фрилансеров. Зачастую в сфере изучения иностранных языков от «учителя» даже не требуется определенной педагогической квалификации. Пользователи платят за то, чтобы поговорить с носителем языка, погрузиться в языковую среду.

Всемирный экономический форум сообщает, что количество обучающихся по собственной инициативе увеличилось в четыре раза, а количество компаний, предоставляющих подобную возможность, в пять раз. Список сфер самый обширный – получение знаний в области анализа данных, компьютерных наук, IT, личностное развитие.

Основатель сети семейных центров «Умка» Татьяна Андреева отмечает выгоды удаленки в сфере образования как с экономической, так и с управленческой точки зрения. «Безусловно, удаленный формат экономит время и делает некоторые аспекты, в особенности в области управления, более эффективными. Конечно, в образовании есть вещи, которые невозможно реализовать в онлайн-режиме. Для успеха нужно правильно комбинировать разные модели. И это даже не вопрос перспективы или вынужденных обстоятельств во время пандемии, но требование времени, которому нужно соответствовать. Удаленный формат – это возможность экономить ресурсы, минимизировать издержки, снижать траты на аренду. Это мировая тенденция – количество офисных площадей в целом снижается. Общение в офлайне, конечно, останется и будет цениться больше», – считает Андреева.

По ее словам, в образовании существует множество ниш, где необходимы специалисты узкого профиля, – именно эти направления чаще всего отдаются фрилансерам. Это SEO, таргетинг, клининг и так далее. При этом она отмечает, что специалистов профильного направления компании стараются удержать в штате.

В исследовании Высшей школы экономики утверждается, что главными клиентами фрилансеров являются частные лица и малые предприниматели – 45 % от общего количества игроков. На долю крупных компаний приходится около 16 %.

Руководитель группы компаний «Мобилфон» Андрей Камоцкий считает, что некоторая часть рынка оказалась не готовой к новым условиям. «При переходе на удаленную работу компания испытывает стресс, так как ранее с такими ситуациями в таких масштабах никто не сталкивался. Некоторые научились с этим работать, хотя и испытывают как положительные, так и отрицательные эффекты. Другие так и не научились. На самом деле, чтобы получать больше плюсов от такой системы, компании нужно понять, как они выстраивают внутренние процессы, систему. Для достижения этой цели нужно много преобразований внутри компании – многому учиться, стараться», – считает Камоцкий.

В то же время он отмечает, что в погоне за чисто экономическими составляющими не стоит забывать и о психологии. «Со стороны сотрудников очень важное значение имеет не только рациональный подход, но и эмоциональная составляющая. К примеру, в нашей компании предоставление сотрудникам возможности работы из дома не всегда воспринимается ими же как благо. У нас в основном программисты, разработчики и дизайнеры, которым вроде бы не нужно много коммуницировать с внешним миром. Казалось бы, удаленная работа создана для них. Но мы обратили внимание, что люди после первой волны локдауна жаждут вернуться в офис: работникам нужно не только формальное, но и чисто человеческое общение», – рассуждает Камоцкий.

Управляющий партнер юридической компании «Антикризисный центр» Дмитрий Провоторов считает, что пока в России не сформирована культура общения в цифровом формате. «Это касается как чисто коммуникативной этики, так и некоторых технических моментов. Скажем, не все компании перестроились, не весь функционал перевели в сеть. То есть с ними высокотехнологичная компания уже не сможет наладить коммуникацию на этом уровне. С точки зрения юриста отношение к удаленке или фрилансу двоякое. С одной стороны, существует ряд ситуаций, где требуется исключительно формальное участие: бывает так, что приходится ехать или лететь за много километров без преувеличения «ради галочки». Удаленка или передача функции фрилансеру помогает избежать издержек. Однако, к примеру, участвовать в судебном заседании или оказывать консультацию клиенту не всегда удобно в таком формате. Дело в том, что тут большое значение играет эмоция, как бы странно это ни звучало. Человек, когда приходит к юристу, доверяет нам нечто сокровенное, тут нужна атмосфера доверия. А потому очень важны внешние атрибуты. По крайней мере в нашей профессии.В целом переход в онлайн неизбежен. Фриланс как таковой ничем новым для юридической сферы не является. По сути, юрист и есть самый настоящий фрилансер. Это не ново для отрасли», – говорит Провоторов.

Он отмечает, что при выборе специалиста в любой сфере необходимо придирчиво отнестись к его квалификации. Однако проверить уровень профессионализма, опираясь исключительно на данные резюме, при стремительно растущем рынке не всегда возможно. Как показывает статистика, работодатель в среднем затрачивает на поиск фрилансера от одного дня до недели. При этом более чем 10 % заказчиков требуется менее дня.

Представитель компании «Арбонум Сейлз» Алексей Аверин считает, что возврата к предыдущей модели офисной жизни уже не будет даже после отмены коронавирусных ограничений. «Очевидно, офисы останутся в прошлом. Оцифрованные архивы, электронные документы, онлайн-совещания – в этом году руководители вынужденно отправили сотрудников домой. И увидели, что это хорошо. Можно экономить на офисе и привлекать фрилансеров там, где у команды нет нужных навыков. Но удаленный не должен стать обделенным: нужно наладить правовую среду для работы с фрилансерами, сделать прозрачным весь процесс – от задания до оплаты. Вольным специалистам важно вовремя получать деньги за свою работу, а компаниям иметь доступ к результатам их труда. Такие сервисы, как Arbonum, помогают организовать работу с фрилансерами и дать им чувство защищенности. А закон о самозанятых создает ясные правила работы», – говорит Аверин.