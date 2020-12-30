Не только бизнес



Одной из ключевых задач формирования КИП «Енисейская Сибирь» формулировалась как социально-экономическое развитие регионов – участников проекта. Только ожидаемый налоговый эффект – 528 млрд руб. отчислений. Но речь не только об увеличении поступлений в бюджет. В трех регионах – Красноярском крае, Хакасии и Туве – должны появиться десятки тысяч новых рабочих мест преимущественно для квалифицированных специалистов, для подготовки которых создаются современные учебные центры. Плюс модернизация и строительство современной дорожной и сетевой инфраструктуры, активное продвижение цифровых технологий и освоение малонаселенных территорий. И во многом это будет происходить при активной поддержке инвесторов проектов.



Изменения в регионах – участниках КИП «Енисейская Сибирь» ожидают серьезные. Большая часть проектов, как отчитываются власти территорий, уже вступили в активную фазу, несмотря на ограничения и кризисные явления, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Часть объектов даже реализуется с опережением заявленных сроков.

Так, почти на год раньше началось строительство самого северного автомобильного моста через Енисей в районе поселка Высокогорского в Красноярском крае. Его ждут не только компании-инвесторы, реализующие на этой территории проекты на общую сумму около 180 млрд руб., но и более 13 тыс. жителей Енисейского, Северо-Енисейского, Мотыгинского районов, которые прежде значительную часть года были отрезаны от Большой земли. Красноярские власти убедили федеральный центр начать финансирование проекта уже в нынешнем году. Это должно не только придать дополнительное ускорение промышленному освоению данных северных территорий, но и снять имевшиеся инфраструктурные ограничения для местных населенных пунктов.

Ставка на партнерство

Власти регионов, входящих в «Енисейскую Сибирь», не скрывают, что рассчитывают на продуктивную совместную работу с инвесторами в решении вопросов развития территорий, где планируется реализовывать масштабные промышленные проекты. И примеры такого конструктивного взаимодействия уже есть.

Один из самых наглядных – освоение Ак-Сугского медно-порфирового месторождения в Туве. В октябре правительство республики и «Голевская горнорудная компания» заключили соглашение, предусматривающее большой объем совместных мероприятий инфраструктурной направленности.

Согласно подписанному документу, компания-инвестор берет на себя обязательство построить линии электропередачи до двух основных поселений района – административного центра Тоора-Хем и села Ырбан. ЛЭП станут частью инвестиционного проекта по освоению месторождения. Они нужны для запуска горно-обогатительного комбината. Протянуть линии планируется к 2023 году от сетей Иркутского энергоузла. К подстанции будущего ГОКа будут подключены и тоджинские населенные пункты.

«Нам удалось убедить компанию вложить в ЛЭП от Иркутской энергосистемы более 11 млрд руб., чтобы электрифицировать Тоджинский район, куда для энергоснабжения пока приходится завозить дизельное топливо. Мы настояли на том, чтобы на предприятии трудилось не менее 60 % наших работников, а для этого компания вложит 1,3 млрд руб. в создание в Кызыле техникума по горным специальностям», – рассказал о деталях переговоров глава Тувы Шолбан Кара-оол.

В настоящее время все поселения Тоджинского района обеспечиваются электроэнергией от дизельных генераторов. Дотационной республике приходится ежегодно выделять на ГСМ и обслуживание электростанций до 460 млн руб. Отсутствие стабильного энергоснабжения не дает развиваться экономике, социальной сфере, сильно ограничивает возможности бизнеса.

Власти Тувы и инвесторы признаются, что соглашение о взаимодействии далось нелегко. В частности, пришлось пересматривать целый ряд параметров первоначального проекта. Так, линии электропередачи инвесторы намеревались вести по более короткому пути, через тайгу, и к тому же предполагалось сделать их менее мощными. Но правительство региона убедило: необходимо довести ЛЭП до населенных пунктов района. Иначе в будущем сети в тайге фактически оказывались никому не нужны, то есть ресурсы потратили бы впустую для территории. Теперь же Тоджа будет связана с единой системой электроснабжения России и наконец получит шанс на развитие.

В свою очередь Ак-Сугский проект при поддержке правительства республики оказался включен в Индивидуальный план социально-экономического развития Тувы, утвержденный федеральными властями. Благодаря этому инвесторы получат от государства субсидии на строительство планируемой энергетической инфраструктуры.

Также правительству региона удалось убедить металлургическую компанию не строить автомобильную дорогу через заповедные леса Тоджи. Генеральный директор УК "Интергео" (ООО "Голевская ГРК" – дочернее общество), Лев Кузнецов подтвердил, что предложенная правительством Тувы схема строительства дороги до месторождения позволила избежать неэффективных расходов на сумму около 40 млрд рублей.

Тем самым, по оценкам г-на Кузнецова, это позволит сократить почти треть стоимости инвестиционного проекта.

Накрыть сетями

Модернизация и развитие инфраструктуры территорий становится одним из главных направлений приложения совместных усилий бизнеса и власти в рамках реализации проектов «Енисейской Сибири». Для регионов, таким образом, открывается возможность для решения вопросов, зачастую копившихся годами.

В Хакасии сейчас обсуждается возможность включения в КИП «Енисейская Сибирь» проекта по строительству магистральной тепловой сети до города Черногорска, что позволит перейти на теплоснабжение от более дешевого и надежного источника – Абаканской ТЭЦ. Сейчас город топится от изношенных и дорогих котельных. Новая схема не только скажется на надежности теплоснабжения, но и позволит пересмотреть тарифную политику, уверены в правительстве республики.

Общая стоимость проекта по подключению города угольщиков к мощностям Абаканской ТЭЦ составляет 2,5 млрд руб. Он предполагает реконструкцию, установку дополнительного оборудования на Абаканской ТЭЦ и непосредственно строительство тепловой сети.

Включение проекта в «Енисейскую Сибирь» позволит компании-инвестору СГК получить дополнительные преференции и денежные средства из федерального бюджета. Как следствие, снижаются ее собственные затраты на проект. В результате есть возможность избежать резкого повышения тарифов для населения.

Проблема сбоев в теплоснабжении Черногорска является настоящей проблемой для властей. Подключение к Абаканской ТЭЦ существенно снижает такие риски. И что не менее важно, вывод из эксплуатации старых «грузных» угольных котельных будет способствовать и улучшению экологической обстановки в городе, замечают эксперты. Сейчас муниципальное образование одно из самых проблемных в республике по уровню загрязнения окружающей среды. И вклад котельных здесь очень существенный.

В Красноярском крае разработана схема и программа перспективного развития электроэнергетики региона на 2021–2025 годы. В документе отражена потребность в технологическом присоединении объектов компаний – участников КИП «Енисейская Сибирь»: АО «Краслесинвест», ПАО «Полюс», а также других крупных предприятий. Особо выделена программа мероприятий по формированию Арктической зоны края, а также по вводу новых объектов Норильско-Таймырского энергоузла и Ванкорского кластера компании ПАО «НК «Роснефть».

В комплексе, как отмечают в проектном офисе «Енисейской Сибири», запланированные проекты дадут возможность не только запитать промышленные объекты, но и обеспечить надежность энергоснабжения целого ряда территорий края. В частности, провести реновацию электросетевого хозяйства и расширить возможности для технологического присоединения новых потребителей.

Инвестор проекта – компания «Северная звезда» и правительство Красноярского края подписали соглашение о сотрудничестве до 2028 года. Региональные власти взяли обязательство оказать строительству Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов организационную поддержку. Как ожидается, проект обеспечит формирование современной инфраструктуры на севере края и транспортную доступность поселка Диксон, позволит создать современный опорный пункт на трассе Северного морского пути. В документе прописано, что инвестор будет сотрудничать с красноярскими предприятиями, участвовать в создании образовательных и научных программ в вузах и реализации социальных проектов на территории региона.

Кстати, Западно-Таймырский промышленный кластер может рассчитывать на получение инфраструктурной поддержки из федерального бюджета. Сейчас заявка рассматривается в Минэкономразвития РФ. «Северная звезда» по правилам программы в состоянии получить до 20 % от своих инвестиций. Такие преференции дает арктический проект с вложениями не менее 300 млн руб. Планируемая стоимость объектов кластера оценивается в 45,9 млрд руб.

Пробить коридор

Полным ходом в 2020 году разворачивается проект строительства транспортного коридора Абакан – Бийск, являющегося частью «Енисейской Сибири». Он базируется на соглашении о сотрудничестве между Хакасией, правительством Алтайского края и администрацией Кемеровской области. Экспертные оценки говорят о серьезных преимуществах такого транспортного коридора, которые сулят всем регионам-участникам существенные выгоды, ведь магистраль сократит стоимость автомобильных перевозок, расстояние до Монголии и Казахстана и станет значимым элементом в развитии межрегионального туризма.

Как сообщили в правительстве Хакасии, всего на эти цели в 2020–2021 годах будет выделено около 170 млн руб. Планируемый прирост асфальтового покрытия дороги от села Бирикчуль до поселка Вершина Теи в Аскизском районе Хакасии – 4,5 км. Ежегодное планируемое увеличение твердого покрытия составит 3–4 км.

Сейчас правительство Тувы прорабатывает вопрос изменения статуса контрольно-пропускного пункта «Хандагайты» с двустороннего до многостороннего. Тем самым граница на этом направлении будет доступна для автотранспортных перевозок и пересечения гражданами всех государств. Сейчас пункт работает только на торговые поставки между Монголией и РФ.

Основным маршрутом связи Тувы с другими регионами сейчас является федеральная трасса Р-257, проходящая через Красноярск – Абакан – Кызыл – Чадан – Хандагайты. Но при этом есть перспективный альтернативный вариант, охватывающий западные районы Тувы и соседнюю Хакасию. Более того, развитие данного направления открывает возможности выхода на важнейшие экономические центры Сибири – Кемеровскую и Новосибирскую области. Все упирается в плохое состояние дорожного плотна на этой трассе. В региональных бюджетах, на балансе которых находится дорога, средств на масштабную модернизацию магистрали нет.

Правительства Хакасии и Тувы договорились направить в Министерство транспорта России заявки о передаче своих частей дороги Абаза – Ак-Довурак – Чадан в федеральное управление. Это позволит направить достаточные средства для реконструкции данного направления и активизировать трансграничную торговлю.

«Модернизация данной дороги позволит сформировать предпосылки для активного торгового и рекреационного развития регионов Енисейской Сибири. Маршрут имеет большие перспективы для формирования товарного пути между Россией и Китаем, создания логистических центров», – уверен генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

Кстати, административные предпосылки для активизации трансграничной торговли уже созданы в нынешнем году. Посты хакасской и тувинской таможен вошли в состав Красноярской таможни. Всего их шесть: Абаканский, Саяногорский, Кызылский, Хандагайты, Цаган-Толгой и Шара-Сур. Теперь структура Красноярской таможни насчитывает 13 постов, что делает ее крупнейшей в Сибирском федеральном округе. Реорганизация стала очередным этапом оптимизации и повышения эффективности деятельности ведомства.

Драйвер кооперации

Запускаемые под эгидой «Енисейской Сибири» крупные промышленные и инфраструктурные проекты станут фактором роста и других отраслей экономики регионов-участников. Согласно договоренностям с инвесторами, приоритет при размещении заказов должен отдаваться местным поставщикам и производителям.

По оценкам экспертов Корпорации развития КИП «Енисейская Сибирь», до 2027 года реализуемые в Красноярском крае, Хакасии и Туве проекты в состоянии обеспечить качественный рост оборота местных организаций малого и среднего бизнеса: за восемь лет – в 2,5 раза.

В минэкономразвития края проинформировали: по итогам 2020 года уже сформирован реестр из 300 компаний – ответственных поставщиков, которые являются организациями малого и среднего предпринимательства. С ними инвесторами «Енисейской Сибири» заключено 160 контрактов на сумму 3,6 млрд руб.

В числе заказчиков – крупные компании: «Полюс», «РУСАЛ», «Норильский никель», «Краслесинвест». Заключены контракты на поставку материалов, изготовление оборудования, разработку документации, оказание услуг. «Увеличение числа заказов местных поставщиков и подрядчиков повышает их эффективность и обеспечивает поступление налогов в бюджет», – указывает Сергей Ладыженко.

Например, к процессу строительства моста через Енисей в районе поселка Высокогорского привлечены поставщики и субподрядчики Красноярского края. Ранее между генподрядчиком и минтрансом края была достигнута договоренность о возможности привлечения региональных производителей к поставке комплектующих.

Так, изготовлением блоков облицовки опор моста займется красноярская компания «Мостоконструкция». Изготовлением железобетонных дорожных плит – Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций. В качестве субподрядной организации для подготовки территории строительства, устройства временных дорог и подходов к мосту выступит «Лесосибирск-Автодор». Контракты с местными поставщиками услуг и субподрядчиком оцениваются почти в 939 млн руб.

Научный метод

Еще одним направлением сотрудничества становится кооперация бизнеса и науки для реализации крупных наукоемких проектов. Совокупный объем заказов вузам от инвесторов «Енисейской Сибири», как сообщил зампред красноярского правительства Сергей Верещагин, превысил в нынешнем году 330 млн руб. И демонстрирует позитивную тенденцию к увеличению трат бизнеса на научные разработки в будущем.

Для активизации сотрудничества Корпорацией развития «Енисейской Сибири» был сформирован дайджест предлагаемых научными центрами региона технологий. Они касаются наработок в нефтегазовой, угольной, лесной промышленности, металлургии, агропромышленном комплексе. Все технологии имеют высокую степень проработки и готовы к внедрению на действующих предприятиях – всего порядка 200 исследований.

Например, представлены решения по безопасной добыче, обогащению, хранению и транспортировке угля в климатических условиях Сибири, технологии повышения долговечности и надежности зданий и сооружений предприятий цветной металлургии в субарктической зоне. Есть разработки по защите лесов от вредителей, переработке древесины и созданию новых материалов, а также технологии оперативного контроля загрязнения объектов окружающей среды.

И только красноярскими вузами кооперация не ограничивается. Было что представить и специалистам Хакасского государственного университета. Республиканские ученые на встрече презентовали инвесторам потенциально полезные новации в области фармацевтики, ветеринарии, медицины, строительной отрасли, в сфере сельского хозяйства и экологии.

Помимо технологий. высшие образовательные учреждения станут центрами подготовки квалифицированных кадров для реализуемых инвестпроектов. Первого сентября состоялось открытие Института Севера и Арктики, который создан на базе Сибирского федерального университета. Институт сосредоточится на подготовке кадров для освоения арктических и северных территорий. Базовые кафедры создадут в Туре, Дудинке, Игарке, Туруханске и Норильске. Обучение в арктическом институте станет проводиться сразу по нескольким программам: довузовской подготовки на базе Международной северной школы и дополнительного образования бизнес-школы «Арктика», которая сосредоточится на переподготовке и повышении квалификации уже имеющих высшее образование жителей севера края. Помимо выпуска специалистов, в задачи нового образовательного учреждения вошло проведение экспертизы по вопросам особенностей рационального природопользования и экологии в этой северной зоне.

Расчеты «Голевской горнорудной компании» показали, что для создания металлургического комплекса в Красноярском крае и Туве потребуется не менее двух тысяч человек, обладающих соответствующими компетенциями в горном деле. По условиям соглашения с региональными властями, готовить их планируется на месте из местной молодежи. Инвесторы уже дали добро на строительство в Кызыле специального горного техникума.

В правительстве республики уверены – появление такого учебного центра предоставит выпускникам школ Тувы возможности трудоустройства на современном производстве, обеспечит их компетенциями, которые будут востребованы на высокотехнологичном предприятии – Ак-Сугском ГОКе. Стоимость строительства горного техникума составит порядка 1 млрд руб. «Голевская ГРК» обязалась обеспечить финансирование проектирования, строительства и оснащения техникума оборудованием по современным нормам, а также общежития на 250 человек. Одновременно в техникуме смогут обучаться до 400 молодых людей. Патронировать его станет СФУ.

Оценки властей показывают: заявленные к реализации проекты «Енисейской Сибири» обеспечат создание более 70 тыс. новых рабочих мест. В Красноярском крае, Туве и Хакасии рассчитывают на то, что займут их преимущественно жители регионов – участников КИП. Только по итогам 2020 года на проектах были уже трудоустроены порядка 1,3 тыс. местных специалистов.