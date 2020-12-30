Депутат заксборания покинет пост в структуре «ЛУКОЙЛа»

Как стало известно «Ъ-Прикамье», директор пермского филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть», депутат краевого парламента Надежда Лядова покидает руководящий пост в компании. Госпожа Лядова подтвердила эту информацию, пояснив, что выходит на пенсию. «Депутатскую деятельность продолжу. Остаюсь в заксобрании представителем, генерального директора «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» в Пермском крае», — сообщила Надежда Лядова.

Пост руководителя «ПермНИПИнефть», по одной из версий, может занять Сергей Черепанов, который ранее был назначен заместителем директора филиала.

Надежда Лядова родилась в 1958 году. Окончила Пермский политехнический институт по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений». Трудовой путь начала в 1980 году с инженера-исследователя кафедры геологии нефти и газа (ГНГ) научно-исследовательского сектора политеха. Продолжая работать на кафедре, окончила аспирантуру, получила ученую степень кандидата геолого-минералогических наук. С 1992 по 1997 год преподавала в университете, будучи доцентом кафедры ГНГ. В 1997 году начала работать старшим научным сотрудником ОАО «ПермНИПИнефть». В 2011 году возглавила филиал. В 2016 году была избрана депутатом законодательного собрания Пермского края от регионального отделения «Единой России». Награждена благодарностью и почетной грамотой Минэнерго РФ, почетными грамотами ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», благодарственным письмом Президента РФ, знаком «За заслуги перед Компанией». В 2009 году удостоена звания «Почетный нефтяник» Министерства топлива и энергетики Российской Федерации.