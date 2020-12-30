Всем привет! Это Ваня Сафронов. К концу 2020 года я нахожусь в спецблоке СИЗО-2 «Лефортово». Почти полгода взаперти. Что я могу сказать? Во-первых, спасибо. Спасибо за помощь мне и моей семье, моей невесте. Эта история коснулась не только меня и их, но и сотен людей, продемонстрировавших единство и чувство локтя в критической ситуации. Во-вторых, в тюрьме нет ничего страшного. Конечно, это время вдали от семьи, от родных, любимой нельзя назвать лучшим в жизни. Но это место, где человек может найти в себе силы жить, стать сильнее духом. Говорят, что тюрьма ни одного человека не сделала лучше. Я постараюсь сделать так, чтобы тюрьма не сделала меня хуже — остаться тем Ваней, Иванычем, которого вы знаете и любите. Я верю, что все будет хорошо. Просто нужно набраться сил и терпения. Тогда — прорвемся! Обнимаю крепко и жму руку.