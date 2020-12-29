Ростехнадзор приостановил строительство канатной дороги в Горячем Ключе

В Горячем Ключе на 60 суток приостановлено строительство канатной дороги, которое осуществляло ООО «Прогресс-Инвест». Об этом сообщается на официальном сайте Ростехнадзора.

В ходе внеплановой проверки, проведенной ведомством в октябре этого года, установлено, что застройщиком допущено выполнение строительно-монтажных работ без разрешения на строительство. По данному факту в отношении ООО «Прогресс-Инвест» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 статьи 9.5 КоАП РФ и передано в суд на рассмотрение.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 23 декабря ООО «Прогресс-Инвест» привлечено к административной ответственности в виде приостановки деятельности на два месяца.

Как писал "Ъ-Кубань", владельцы кафе «Старый замок» в Горячем Ключе намерены в судебном порядке расторгнуть договор сервитута с ООО «Прогресс-Инвест», которое незаконно начало строительство канатной дороги на территории ресторана. Соглашение о строительстве объекта было подписано на инвестиционном форуме в Сочи в 2017 году.

Наталья Решетняк