«Молот-Прикамье» закончил год поражением

ХК «Молот-Прикамье» провел заключительный матч в чемпионате Высшей хоккейной лиги в 2020 году. На своей площадке подопечные Александра Агеева уступили тюменскому «Рубину» с минимальным счетом 0-1. Единственная шайба в мачте была забита в самом начале игры. Тюменский клуб одерживает четвертую победу подряд, «молотобойцы» терпят четвертое подряд поражение.

Хоккейный поединок посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Следующую игру «Молот-Прикамье» также проведет на родном льду - 5 января против «Динамо» из Санкт-Петербурга.