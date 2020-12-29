С экс-директора «Апшеронского машиностроительного завода» взыщут 16,9 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Апшеронский машиностроительный завод» бывшего директора Андрея Коростылева и взыскал с него в конкурсную массу предприятия 16,9 млн руб., сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. В удовлетворении остальной части требований, которые были заявлены в размере 48, 3 млн руб., отказано.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Апшеронский машиностроительный завод» входит в структуру ЗАО «Апшеронский завод “Лессельмаш”». Основным видом деятельности является производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. Предприятие признано банкротом в 2017 году.

Как писал "Ъ-Кубань", в июне 2020 года ООО «Тандем-Проект» сообщило о проведении торгов по реализации имущественного комплекса ЗАО «Апшеронский завод “Лессельмаш”». Начальная цена единого лота составляла 18,7 млн руб. В состав лота вошли доли в размере 94,87% в уставном капитале ООО «Апшеронский машиностроительный завод», здания гаража, котельной, кузнечно-термического участка, движимое имущество в количестве 64 позиций, автомобили, станки, здание общежития, а также иное имущество. Однако торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Согласно сообщению ЕФРСБ, в начале декабря в результате повторных торгов единым лотом были проданы здания и сооружения машиностроительных предприятий за 6,9 млн руб. Победителем признан Григорий Беззуб.

Наталья Решетняк