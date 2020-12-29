ФНС не удалось ввести процедуру банкротства в отношении «Треста №14» в 2020 году

Сегодня суд удовлетворил ходатайство Федеральной налоговой службы об уменьшении требований к ПАО «Трест №14» до 196 млн руб. По словам представителя ФНС, позднее налоговая заявит дополнительные финансовые требования к ответчику. В краевом арбитраже с 2019 года рассматривается иск ФНС о банкротстве «Треста №14» из-за долга в 218 млн руб. В ноябре требования к девелоперу уже были сокращены до 199 млн руб. из-за частичной оплаты пени девелопером.

На судебном заседании представитель ФНС сообщила, что в результате сверок из исковых требований к «Тресту №14» исключили спорные суммы. Ответчик отметила, что «Трест №14» нанял аудиторскую фирму, чтобы проанализировать размер долга перед истцом. В компании считают, что часть требований ФНС не обоснована. Привлеченные застройщиком аудиторы скорректировали размер задолженности по некоторым разделам. Суду передали заключение аудиторов по недавней проверке.

По мнению истца, ответчик затягивает рассмотрение дела и злоупотребляет своими процессуальными правами. В ФНС попросили удовлетворить требования о банкротстве «Треста №14». «Просим включить во вторую очередь требований 64,9 млн руб. и в третью очередь – 130,6 млн руб.», - заявили в Федеральной налоговой службе.

Суд удовлетворил ходатайство истца. Для изучения представленных- в дело материалов в рассмотрении дела был объявлен перерыв до 12 января 2021 года.

Напомним, в краевом арбитраже с мая 2019 года рассматривается заявление налоговой службы о банкротстве «Треста №14». Изначально сумма требований составляла 218 млн руб., из которых задолженность перед ФНС — 171,8 млн руб. В августе этого года к участию в деле привлекли Корпорацию развития Пермского края (КРПК, 100% в собственности края), которая рассматривала возможность выкупа компании. Недавно КРПК отказалась от этой идеи, заявив, что выкупит только два долгостроя должника. На заседании 20 ноября представители ФНС сообщили, что требования к должнику уменьшились с 218 млн до 199 млн руб.