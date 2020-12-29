В Ярославской области снижается уличная подростковая преступность

В Ярославской области в 2020 году на 24% по сравнению с прошлым годом снизилось количество преступлений, совершенных подростками на улице, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что на 6,4% снизилось число преступлений, совершенных подростками в общественных местах.

«Уменьшилось и число общественно опасных деяний несовершеннолетних до 14 лет – на 13% по сравнению с 2019 годом. Также удалось снизить количество самовольных уходов детей»,— говорится в сообщении.

Сегодня проблемы детской и подростковой преступности обсуждались заседании комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве области. По словам заместителя председателя регионального правительства, председателя комиссии Анатолия Гулина, для профилактики и снижения преступности среди детей и подростков необходима комплексная работа на всех уровнях.

«В данном направлении первостепенны совместные усилия семьи, школы, детских общественных организаций. Необходимо внимательное отношение к каждому ребенку, к его эмоциональному состоянию, потребностям, успехам и проблемам»,— говорит господин Гулин.

Он отметил, что необходимо повысить значимость работы педагогов-психологов. Также он считает, что необходимо обеспечивать постоянный контроль за условиями проживания детей в семьях, которые находятся в сложной ситуации.

Екатерина Руденко