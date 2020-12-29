Радий Хабиров прокомментировал скандальный клип Ростислава Мурзагулова

Глава Башкирии Радий Хабиров на пресс-конференции ответил на вопрос о скандальном клипе экс-председателя совета директоров АО «Башинформ», руководителя Общественной палаты республики Ростислава Мурзагулова. Съемки проходили в здании правительства Башкирии. Господин Мурзагулов предстал в образе продажного чиновника, который в одной руке несет чемодан с «откатами», в другой – со «взятками». Он пристает к своей подчиненной, выпивает на рабочем месте и засыпает во время рабочего совещания. В это время его сотрудники играют в азартные игры.

Глава сообщил, что посмотрел клип и ему он не понравился. «Я все сказал в некорректной форме ему, когда это узнал», – отметил Радий Хабиров, добавив, что во время съемок был в отъезде. Глава подчеркнул, что действия Ростислава Мурзагулова нанесли ему репутационный ущерб. «Я получил очень много неприятных рецензий на этот клип от моих друзей, коллег и старожилов политической жизни в Москве», – сообщил господин Хабиров.

Влада Шипилова