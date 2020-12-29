«История очень сильно отдает Средневековьем»

Бывший схимонах пошел в «политическую атаку», за что все поплатились — так уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова прокомментировала задержание отлученного от церкви отца Сергия. 28 декабря ОМОН взял штурмом Среднеуральский женский монастырь, который десять месяцев фактически находился под контролем мятежного лидера. Между тем ему предъявили обвинение в склонении детей к самоубийству, самоуправстве и нарушении свободы совести. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает данную историю весьма показательной.

Отлученный от церкви схимонах Сергий претендует на звание человека года. Точнее будет сказать, не столько он сам, сколько само по себе заключение. И, наверное, самое главное — то, что все это не выглядит чем-то необычным для современной России. История очень сильно и отдает Средневековьем. Человек с классической советской криминальной биографией по имени Николай Романов, бывший милиционер, продавец в магазине, отсидевший 13 лет за разбой, принимает сан, становится монахом Сергием, искупает грехи. Но, видимо, хочет чего-то большего, чем классическая монастырская жизнь. Он вводит свои трактовки православной веры, затем и светских законов, вербует сторонников, становится их лидером. Затем уже напрямую бросает вызов не только церковному руководству, но и государственной власти.

В итоге получается, что в России XXI века отлученный от церкви монах захватывает монастырь, устанавливает там свои порядки и создает что-то вроде независимого государства, между прочим, на территории свыше 100 гектаров. При этом порядки в этом государстве далеки от идеального общества, что, в частности, подтверждает уголовное дело гражданина Романова. Ему вменяют целый букет тяжких статей. Да, мы понимаем, что у нас это, скажем, так не всегда соответствует реально содеянному. И тем не менее, даже судя по репортажам СМИ и свидетельствам очевидцев, повод как минимум для проверки был и немалый.

И что же мы видим? Наша светская власть, такая строгая и беспощадная к разного рода врагам и нарушителям, здесь проявляет чудеса либерализма. Десять месяцев община существует, причем не просто существует, а попадает в заголовки новостей, привлекает внимание федеральных СМИ. Ксения Анатольевна Собчак гостит в монастыре, пытается снять репортаж и получает там телесные повреждения. И только под Новый год ОМОН все-таки идет на штурм, задерживает самого Сергия и восстанавливает законную систему управления.

Почему так происходит? Почему за пикет можно получить 15 суток сразу, за оторванный погон полицейского — до пяти лет, а здесь вдруг полиция, Росгвардия, ФСБ реагируют как-то очень неторопливо? Ответ известен: речь идет о так называемом глубинном народе. Это не «цветные революционеры» на деньги Запада, а низовой протест — с ним нужно быть острожным, тем более в глубинке: это социально близкие, простые люди. В церковные проблемы не хочется влезать и подавно. Лучше подождать, вдруг само рассосется. Но когда власти увидели, что ситуация может выйти из-под контроля, все-таки вмешались. Учение Романова понятно: свергнуть мироедов, богатеев под знаменем церкви. Кстати, поговаривают, что у него есть покровители и в высших эшелонах.

Кто такой схиигумен Сергий Читать далее

Это перекликается с шаманом-воином Александром Габышевым. Когда нет цивилизованного выхода пара в виде разрешенной вменяемой оппозиции, он начинает выходить вот таким образом, на пещерном уровне, захватывая уже совсем другие слои населения. В государстве не все ладно, а это очень хорошая почва для Романовых и иже с ними. И в отличие от так называемых либеральных нытиков им терять нечего и тюрьмы они не бояться. Так что вполне себе показательная история, которая имеет тенденцию к продолжению.