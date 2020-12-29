В период новогодних праздников петербуржцев с COVID-19 примут 23 стационара

В период с 1 по 10 января в Петербурге медицинскую помощь пациентам с COVID-19 и пневмониями будут оказывать 16 городских учреждений здравоохранения и семь федеральных. Об этом заявили на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусу.

Всего в городе для коронавирусных пациентов подготовлены 11,13 тыс. коек. Еще 50 коек подготовят в 442 военном клиническом госпитале Минобороны РФ.

На заседании было заявлено, что все медицинские учреждения имеют неснижаемый запас необходимых лекарственных препаратов, заключены соглашения на поставку кислорода.

В Петербург поступило 15100 доз вакцины. Вакцинировать во время праздников будут с 2 января. В пресс-службе Смольного добавили, что заключены все контракты на поставку в поликлиники лекарств, приобретенных за счет средств федерального бюджета для лечения коронавиурсных пациентов амбулаторно.