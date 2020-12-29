Радий Хабиров: «Я доволен тем, что вывел Рахимову из СПЧ, она довольна, потому что хотела выйти»

Глава региона Радий Хабиров, комментируя вывод издателя портала «Проуфу» и газеты «Бонус» Рауфы Рахимовой из состава Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии (СПЧ), заявил, что это «идеальная ситуация, потому что в итоге все остались довольны».

По словам господина Хабирова, он принял решение о выводе госпожи Рахимовой из состава СПЧ после того, как депутат Курултая Дмитрий Чувилин обратился в ФАС России с просьбой оценить высказывание Радия Хабирова о промышленном патриотизме.

«Я в СМИ читаю, что депутат Чувилин пожаловался на меня в ФАС за то, что я нарушаю законодательство, ввел промышленный патриотизм и лоббирую наши предприятия. Я был удивлен, потому что считаю, что правильно действую как глава республики и как юрист. Потом закралась мысль, не подговорил ли его кто-то. Когда ему задали вопрос, он сказал, что его попросила Рахимова или кто-то из ее помощников»,– заявил глава во время пресс-конференции. Он назвал это «подлым ходом» и подчеркнул, что «есть точка, которую переходить нельзя». По словам Радия Хабирова, СПЧ не должен заниматься политической деятельностью. О принятом решении он не жалеет, отметил глава.

Кто заменит в составе Совета Рауфу Рахимову, пока не сообщается.

Анна Соколова