Гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород» перевели под домашний арест

Генерального директора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая во вторник перевели под домашний арест, сообщила “Ъ-Приволжье” адвокат Александра Бакшеева.

Напомним, Вячеславу Югаю вменили получение от контрагентов денег и дорогой техники через начальников отделов компании Константина Миниха и Олега Подановича, а также еще от одного сотрудника местной структуры «Газпрома» в качестве откатов (п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). В июле суд поместил его в следственный изолятор.

Подробнее об уголовном деле – в материале “Ъ” «Газовикам откатили на арест».

Роман Рыскаль