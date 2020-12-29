Сбивший насмерть девушку в Ейске водитель «Гелендвагена» пытался скрыться под чужим именем

Ейский городской суд изменил меру пресечения в отношении водителя Mercedes-Benz G-Класса («Гелендваген») с домашнего ареста на заключение под стражу. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть). Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Как писал "Ъ-Кубань", происшествие случилось в Ейске 18 декабря в 18.20 на улице Ростовской. 37-летний водитель насмерть сбил 23-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Изначально подозреваемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако позже у следователя появилась оперативная информация о том, что у обвиняемого имеются намерения скрыться от следствия, покинув территорию РФ под чужим именем. В связи с чем следователь обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения. Ходатайство следователя судом удовлетворено. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 февраля 2021 года.

Наталья Решетняк