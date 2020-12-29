Продажи новых автомобилей в Петербурге упали на 10%

За январь — ноябрь текущего года продажи новых автомобилей в Петербурге снизились на 10%, по сравнению с 2019 годом. Всего за 11 месяцев в автосалонах было реализовано 116,5 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Об этом говорится в исследовании «Auto-Dealer-СПб».

Аналитики отметили, что продажи машин в Петербурге растут последние пять месяцев. В ноябре рост продаж составил 18% по отношению к ноябрю прошлого года. Последний раз такая динамика наблюдалась в августе 2018 года.

Наибольшим спросом у покупателей пользовались автомобили марки LADA, за ноябрь в городе реализовано 2,6 тыс. автомашин. В первую тройку вошли Hyundai и Kia. Доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России по итогам 11 месяцев составила 8,6%.