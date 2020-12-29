Улицу Октябрьской революции в Уфе сделают пешеходной к 2024 году

Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая на пресс-конференции, подтвердил планы сделать улицу Октябрьской революции в Уфе пешеходной. По его словам, к празднованию 450-летия Уфы в 2024 году планируется выкупить и расселить дома. Улица застроена в основном одно- двухэтажными домами конца XIX-начала XX века, многие из которых являются выявленными объектами культурного наследия и памятниками.

Горожане, отметил Радий Хабиров, смогут от Гостиного двора спуститься по улице Октябрьской революции до набережной реки Белой. Ранее в администрации главы Башкирии сообщали, что улица не будет полностью закрыта для транспорта, а станет односторонней.

Решать проблемы других объектов культурного наследия, по словам главы, возможностей нет. Также господин Хабиров признал, что власти не смогли остановить «случайные возгорания и случайные обрушения» исторических зданий.

Влада Шипилова