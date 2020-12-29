В Геленджике разведку запасов подземных вод ведут на пяти участках

В Геленджике геологи ищут запасы подземных пресных вод на пяти участках. Об этом рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с организаторами проекта «Напиши Кондратьеву».

Напомним, работы идут в границах Дивноморского водозабора. Власти Геленджика заключили соответствующее соглашения с АО «Росгеология». Предварительные данные подтвердили запасы воды.

По словам господина Кондратьева, параллельно для улучшения ситуации с водоснабжением в Геленджике и Новороссийске идет активная модернизация сетей Троицкого группового водовода (ТГВ, входит в ГУП КК «Кубаньводкомплекс»). На эти цели из краевого бюджета выделено 4 млрд руб. Уже в июне 2021 года качество водоснабжения курортных городов улучшится.

Кроме того, в Геленджике пробурены три скважины, к лету капитально отремонтируют скважины Дивноморского водозабора. В Новороссийске завершилось строительство двух водонасосных станций. В следующем году планируют приступить к возведению еще одной станции и нового водовода.

Наталья Решетняк