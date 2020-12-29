Работы на Лиговском путепроводе завершат к ноябрю 2021 года

Общая готовность проекта реконструкции Лиговского путепровода в Петербурге составляет 47%. Завершить работы на объекте компания «Орион плюс» планирует к 30 октября 2021 года.

Как сообщает «Фонтанка.ру», в настоящее время подрядчик демонтировал часть путепровода над железнодорожными путями. На 60% разобран пролет над проспектом Народного Ополчения. Демонтаж завершат в январе, к марту приступят к сборке балок пролета левого направления.

Напомним, что Петербург получил из федерального бюджета 1 млрд рублей на второй этап реконструкции путепровода. Стоимость работ с подрядчиком по контракту составляет 3,9 млрд руб.