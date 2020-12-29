На Кубани покалечившая ребенка воспитательница продолжала работать в детсаду

В Кущевском районе после прокурорской проверки уволили младшего воспитателя муниципального детского сада, которая сломала ключицу девочке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Инцидент произошел в феврале 2020 года на улице. В отношении женщины суд вынес приговор по ч. 1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Однако в нарушение требований трудового законодательства воспитательница продолжала работу в детском дошкольном учреждении. Прокурор внес представление начальнику управления образованием районной администрации. Судимый работник из детского сада уволена, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Наталья Решетняк