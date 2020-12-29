Глава Башкирии отказался раскрывать объем акций БСК, который получит республика

Глава Башкирии Радий Хабиров отказался раскрывать объем пакета акций Башкирской содовой компании, который получит республика. По словам господина Хабирова, говорить об этом пока рано, так как есть только решение суда первой инстанции, которое пока не вступило в силу.

«Первые предложения о судьбе этого пакета именно я вводил. Я не сидел сложа руки. Давайте подождем немножко. Я могу сказать, что все будет хорошо»,— заявил глава региона сегодня на пресс-конференции.

По словам господина Хабирова, вопрос с БСК в целом «решается эффективно».

Напомним, 4 декабря арбитражный суд Башкирии удовлетворил требования Генпрокуратуры России об истребовании из чужого незаконного владения имущества Башкирской содовой компании и передаче 95,7% акций предприятия в собственность Росмущества.

Анна Соколова