Лучшие материалы “Ъ-Волга” за год

Фото: Артем Голяков

Редакция "Ъ-Волга" поздравляет всех читателей с наступающим Новым Годом и желает только позитивных новостей. Уходящий год у всех ассоциируется с пандемией коронавируса, но были и другие значимые события. Вспомним самые интересные материалы в 2020 году.

Вратарю назначили штрафной

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов будет подвергнут штрафным санкциям со стороны клуба за несогласованное интервью, в котором он раскритиковал действия российского правительства и президента в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В «Крыльях Советов» не разделяют мнение спортсмена и считают, что своими словами он нанес вред клубу. Эксперты и болельщики называют решение о наказании вратаря неразумным. Читать подробнее

Коммунистам предложили показать путь к светлому будущему

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Депутаты фракции КПРФ заксобрания Ульяновской области пытались вернуть прямые выборы мэров в города региона, их поддержали либерал-демократы, однако голосами партии власти законопроект был отклонен. Коммунисты намерены доказать, что прямые выборы востребованы, и начать сбор подписей за них среди населения региона. Единороссы заявляют, что коммунистам «просто надо пошуметь», а «людям эти частые смены способов избрания главы уже надоели». Эксперты отмечают, что у каждой модели есть свои плюсы и минусы, действующая сегодня модель избрания по конкурсу в мире наименее востребована, но она удобна региональным властям как способ повышения управляемости. Читать подробнее

Чекисты ищут дорогу к храму

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В Ульяновске был задержан первый вице-мэр города Михаил Сычев. Завтра суд может принять решение о мере пресечения для господина Сычева. Задержание прошло в рамках уголовного дела об обмене муниципальной собственности на участок земли, мешавший восстановлению Спасского женского монастыря. Обмен, который следствие посчитало мошенническим, производился в интересах местной епархии, которая планировала закончить работы к моменту визита в город патриарха Кирилла, запланированного на апрель этого года и сорвавшегося из-за пандемии коронавируса. Читать подробнее

Коррупцию оценили на десять

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Самары зачитал приговор временно исполнявшему обязанности генерального директора НК «Фонд капитального ремонта Самарской области» Михаилу Архипову и его брату Алексею Архипову. Оба совершили 22 преступления, связанных с коммерческим подкупом (ч.ч. 7, 8 ст. 204 УК РФ и ст. 204.1 УК РФ). Бывший чиновник получил наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 40 млн руб., брат Михаила Архипова осужден на 6,5 лет со штрафом в размере 25 млн руб. Как установило следствие, руководитель фонда через своего родственника получил более 36 млн руб. взяток от строительных компаний. По словам юристов, виновные понесли справедливое наказание. Читать подробнее

Министра прихватили за руку и сердце

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов временно отстранил от должности министра сельского хозяйства региона Михаила Семенкина из-за полета в Ниццу на чешском бизнес-джете. Он организовал для своей гражданской супруги, главы района Марии Шпак отпуск, в ходе которого планировал сделать ей предложение. Чиновники утверждают, что оплачивали отпуск за свой счет, а перелет проходил на сборном рейсе, где каждое место оплачивается отдельно. Антикоррупционное управление регионального правительства и областная прокуратура проводят проверку. Читать подробнее

Экс-главу СОФЖИ лишили свободы на шесть лет

Экс-руководителя Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналя Мязитова приговорили к шести годам лишения свободы колонии общего режима и штрафу в 200 тыс. руб. Приговор вынесен по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий в целях извлечения выгод для себя или других лиц). Защита намерена обжаловать решение суда. Ранее Реналь Мязитов называл дело сфабрикованным по инициативе бывшего министра строительства области — Александра Баландина, а также отца нынешнего главы регионального минстроя Евгения Чудаева — крупного девелопера Николая ­Чудаева. Читать подробнее