«Приход “длинных” денег сыграл положительный, стабилизирующий фактор»

О главных принципах работы инвестора на фондовом рынке экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов в программе «Цели и средства» побеседовал с руководителем продаж и клиентских операций департамента брокерского обслуживания «Промсвязьбанка» Игорем Федосенко.

— Хотелось бы поговорить об инвестиционном процессе в этот достаточно непростой год, с точки зрения темпов экономического роста. На этом фоне инвестиционный процесс развивался очень бурно в Российской Федерации, количество новых счетов на Мосбирже просто зашкалило, граждане интересуются очень активно и акциями, и облигациями. Что вы можете сказать по этому поводу, как, с вашей точки зрения, развивался этот тренд?

— Действительно, год получился очень интересным, с точки зрения массового прихода частного инвестора на Московскую биржу в инвестиционные продукты. Год был непростым, с точки зрения поведения котировок, с точки зрения тренда, много уместилось событий. Были падения, были очень стремительные взлеты, восстановление котировок. Все это не могло не привлечь внимания частных инвесторов, поскольку ставки в системе, действительно, стали низкими достаточно давно, и поиск альтернативных инструментов, которые могли бы принести дополнительные доходы, — этот тренд уже существовал и до этого несколько лет. Однако в 2020 году так получилось, что много факторов сошлись: это и цифровизация, это доступ к мобильным приложениям, которые предложили инвестиционные компании и банки, это и информация, которой стало гораздо больше, в том числе и в средствах массовой информации, в специализированных изданиях. В общем, получилось достаточно интересно, и поэтому, на мой взгляд, все закономерно вышло. Рынок сделал сам себе рекламу, так, собственно, и индустрия подготовилась для того, чтобы принять такое большое количество новых участников.

— Вы говорили о низких ставках, рекордно низкая ставка российского ЦБ — 4,25. И следом, естественно, идут депозитные ставки, это главная причина того, что инвесторы устремились на рынок. Вы сказали о том, что это стало доступнее, может быть, что-то во время пандемии изменилось у людей психологически или это на третьем, пятом или десятом месте?

— Мне кажется, основной фактор — это, конечно, то, что рынок рос. Он рос не первый год, и это привлекало внимание. Снижающиеся ставки заставляли продолжать поиск альтернативных способов инвестировать свои денежные средства. Пандемия, наверное, в какой-то степени сыграла свою роль, но, с моей точки зрения, здесь больше волатильность котировок, которая позволила покупать и получать достаточно быструю прибыль, тоже сыграла немаловажную роль в этом процессе. И, конечно, то, что я уже упомянул: доступность как открытия счета, так и проведения операций для большого количества участников, - это тоже безусловный тренд, который сыграл немаловажную роль.

— Еще интересно, какой средний чек, кто этот человек, кто этот инвестор, какие средства у него должны быть, и в каком ценовом сегменте сконцентрировано больше людей, которые пришли на фондовый рынок?

— Здесь опыт очень разнообразный. На самом деле практически весь спектр участников — от минимальных значений, вы знаете хорошо то, что нет практически никаких нижних ограничений для того, чтобы открыть брокерский счет и приступить к инвестированию, — до больших инвестиционных счетов, поэтому здесь было все очень разнообразно. На мой взгляд, средний счет можно оценивать примерно в 500 тыс. руб., наверное. Это и уровень тех взносов, которые делаются на индивидуальные инвестиционные счета, это и то, с чего начинают работать большинство клиентов, хотя, конечно, и меньшие счета есть, они тоже присутствуют.

— Еще одна любопытная деталь, о которой говорят, кстати, не только у нас, но и за рубежом: в этом году физические лица в некоторой степени обыграли даже фонды, потому что во время весеннего, мартовского, апрельского, падения именно физлица были основными субъектами, которые активно входили в рынок, покупали. И оказались правы, это редко достаточно бывает. И вот эта массовость меняет в какой-то степени индустрию. Как вы думаете, все ли риски оценивают физлица, и какие риски могут быть в следующем году?

— Я соглашусь с вами, что на самом деле, наверное, все риски, которые могут быть на бирже, могут быть в инвестиционной среде, не учитываются новыми участниками. Однако эти деньги, которые пришли, они достаточно “длинные”, они способны переживать, как показал опыт 2020 года, просадки, они достаточно спокойно отнеслись к такой волатильности, что было сюрпризом, в том числе и для нас, поскольку раньше частный инвестор ассоциировался все-таки со спекулятивными больше операциями. В этом смысле я бы сказал, что, действительно, есть такие фундаментальные изменения в подходах. Поэтому, мне кажется, здесь с разных сторон надо оценивать этот процесс. На мой взгляд, приход новых, “длинных” денег, которые требовались фондовому рынку, сыграл положительный, стабилизирующий фактор. А что касается рисков, то, безусловно, они будут реализовываться, по-другому быть не может, так устроен рынок, так устроена жизнь. Я думаю, опыт будет приходить. Я вижу то, что люди проявляют интерес не только к самому процессу инвестирования, но они ищут закономерности между поведением котировок, новостным потоком, серьезно интересуются методами анализа рынка. Все это вселяет определенный оптимизм. Мне кажется, что мы идем в правильном направлении. Мы со своей стороны прилагаем все усилия для того, чтобы помочь новым участникам адаптироваться и избежать тех ошибок, которые бывают, если подойти к процессу инвестирования легкомысленно, не уделить этому достаточного времени.

— Регулятор уже неоднократно говорил о том, что нужно повнимательнее относится к инструментам, которыми пользуются частные инвесторы, даже в некоторой степени их нужно ограничивать в этом. Что вы посоветуете, что инвесторам выбирать, с каких инструментов начинать, к чему переходить и что их, так сказать, удовлетворит, с точки зрения риск-доходность?

— Я не буду, наверное, оригинален, об этом говорят много и практически все. Разумная диверсификация. Начинать лучше с инструментов фиксированной доходности, осторожно подходить к инвестированию краткосрочному. Если говорить про акции, то очень много предложений, в том числе портфели, которые транслируются в мобильных приложениях, будут очень хорошим подспорьем для того, чтобы сделать первые шаги. Дальше нужно прилагать усилия, нужно интересоваться рынком. Здесь, как вы хорошо знаете, нет универсальных решений. Требуется определенная осмотрительность: надо избегать лишних движений, лучше посмотреть, проанализировать ситуацию, не спешить, уделять время своему собственному образованию, повышать финансовую грамотность — такой достаточно стандартный кейс.