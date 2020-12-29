Глава Тывы объявил конкурс на самое крупное изъятие поддельного алкоголя

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол накануне Нового года объявил конкурс среди полицейских на самое крупное изъятие суррогатного алкоголя. Об этом сообщается на официальной странице политика в социальной сети «ВКонтакте».

Принять участие в конкурсе, который проводится с 28 декабря по 11 января, могут инспекторы ДПС, участковые уполномоченные полиции и другие сотрудники МВД. Победителей объявят 12 января — они получат премию в 100 тыс. руб.

Глава Тывы не исключил, что призовых мест будет три, а также поручил региональному министерству финансов принять соответствующий нормативно-правовой акт.

«Надо поддержать ребят. В минус 40 стоят на улице и борются с бутлегерами — это достойно уважения. Тем более когда у торгашей имеются различные телефонные защитники, в том числе в виде должностных лиц. Нам будут сообщать имена таких защитников, после чего последует адекватный ответ с нашей стороны»,— заявил господин Кара-оол.

Пост сопровождают хештеги #ТрезваяТува и #борьбасбутлегерством.

Дарья Решетникова, Новосибирск