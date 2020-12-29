Экс-главу горизбиркома поставили на место

Бывший глава петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко, который сложил с себя полномочия в ноябре текущего года, начал работать помощником полпреда в СЗФО Александра Гуцана. До перерыва на работу в СПбИК господин Миненко трудился в том же ведомстве на должности главного федерального инспектора по Петербургу. Эксперты уверены, что возвращение господина Миненко в полпредство — следствие заботы спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, но при этом опыт экс-председателя ГИК будет полезен в контексте выборов 2021 года.

Накануне подачи заявления о сложении полномочий (11 ноября) Виктор Миненко был награжден президентом страны орденом Почета. Данным обстоятельством была возмущена глава ЦИК Элла Памфилова, которая сказала, что такая награда выдается только достойным людям, в число которых она Виктора Миненко включить не готова (см. “Ъ” от 12.11.2020).

Дальнейшая судьба как самого господина Миненко, так и кресла главы горизбиркома, развивалась по очевидному для экспертного сообщества сценарию: экс-глава ГИК вернулся в полпредство, а в кресло села Наталья Чечина, которая является давней соратницей губернатора Александра Беглова (см. “Ъ” от 25.11.2020).

Функционал Виктора Миненко на новой должности пока не ясен: на сайте полпредства появилась лишь фотография чиновника в графе «помощники полномочного представителя». При этом эксперты уверены, что он может быть очень полезным сотрудником в контексте предстоящих выборов 2021 года в Госдуму и региональные парламенты.

Политолог, социолог, профессор СПбГУ Дмитрий Гавра считает, что господин Миненко исчерпал свой функционал как председатель СПбИК, но ресурсы, чтобы показать свою значимость на ближайших выборах, у него есть. «Надо понимать, что на всех в избирательных комиссиях всех уровней ключевую роль играет исполнительная власть, поэтому чьего-либо персонального фактора на макроуровне я бы не переоценивал. Мы помним разных председателей избиркомов Петербурга, области, даже федерального и это всегда были неслучайные люди. Что касается Миненко, то он из этого ряда не выбивается — он человек функции. Ровно когда функция была исчерпана, он был перемещен. Полпредство в СЗФО — это заметная позиция в контексте всех субъектов округа. Следующий год очень важен. И возможность влиять и контролировать избирательный процесс, знание хитросплетений, вхожесть в ЦИК (несмотря на мнение Эллы Памфиловой) означают, что у него есть ресурс»,— отмечает господин Гавра.

Заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, доктор политических наук Инна Ветренко все происходящее с Виктором Миненко и Натальей Чечиной видит как «разыгрывание карт» Вячеслава Макарова и Александра Беглова. «То, что Александр Беглов пролоббировал назначение Натальи Чечиной, понятно. Но было интересно, куда попадет Виктор Миненко. Ясно и то, что из публичного политического пространства его бы не исключили. Теперь мы видим, что лоббирование Вячеслава Макарова прошло очень успешно. Это нормально в преддверии выборов: элиты договариваются и разграничивают сферы влияния. Виктор Миненко нужен в 2021 году»,— уверяет эксперт. Госпожа Ветренко также отмечает, что соперничества господина Миненко с замом полпреда Любовью Совершаевой ожидать не следует. «Он пойдет под Совершаеву: ее позиции крепче, чем у него. Но его бэкграунд, связанный с выборами, точно пригодится на его должности,— сказала заведующая кафедрой.— Для Виктора Миненко позиция помощника более комфортна: она гораздо менее публичная и менее ответственная».

Следует отметить, что предшественник господина Миненко в горизбиркоме Виктор Панкевич также работает в полпредстве в числе помощников Александра Гуцана. Он отвечает за вопросы организации работы и техобеспечения деятельности ситуационных центров в субъектах РФ.

Олег Дилимбетов