Средняя посещаемость «Самара Арены» в 2020 году составила 3742 зрителя

Средняя посещаемость стадиона «Самара Арена» в 2020 году составила 3742 зрителя. Это 8,3% от вместимости спортивного комплекса, построенного к ЧМ-2018.

В 2020 году на «Самара Арене» было сыграно 19 официальных матчей. «Крылья Советов» провели четыре домашних встречи Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2019/2020 и 14 матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона 2020/2021. Еще один поединок стал домашним для тольяттинского клуба «Акрон».

Наибольшее количество зрителей собрал матч РПЛ между «Крыльями Советов» и «Оренбургом», состоявшийся 28 февраля 2020 года. Эту игру посетили 8139 зрителей. Остальные матчи собрали меньше 5000 человек.

Андрей Сазонов