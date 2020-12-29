В Сочи прошла инаугурация Алексея Копайгородского

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сегодня, 29 декабря, вновь избранный на пост мэра Сочи Алексей Копайгородский принес присягу в присутствии первого заместитель главы администрации Краснодарского края Андрея Алексеенко, вице-губернаторов Игоря Чагаева и Александра Руппеля, депутатов Госдумы РФ, Заксобрания края и городского Совета. Об этом сообщает пресс-служба курорта. Торжественная церемония прошла в Зимнем театре.

Напомним, повторные выборы главы Сочи состоялись 10 декабря. Необходимость в переизбрании мэра возникла в связи с тем, что из состава Адлерского района был исключен поселок Сириус, получивший статус федеральной территории.

Как писал "Ъ-Кубань", выборы Алексея Копайгородского прошли на сессии депутатов городского собрания курорта. Всего были заявлены три кандидата. В процедуре тайного голосования принимали участие 43 депутата, единогласно проголосовавших за Алексея Копайгородского. Двумя другими кандидатами были два нынешних депутата сочинского горсобрания — Инна Мысина и Константин Сыпало.

Наталья Решетняк