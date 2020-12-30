Меняем старый на Новый!

Андрей Назаров, премьер-министр Башкирии
Искандар Бахтияров, генеральный директор АО «Уфанет»
Константин Толкачев, председатель Курултая Башкирии
Эдуард Давыдов, генеральный директор «Башкирской содовой компании»
Денис Чернятьев, руководитель Следственного управления СКР по Башкирии
Наталья Павлова, член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии
Альбина Кильдигулова, генеральный директор «Башкирской выставочной компании»
Ростислав Мурзагулов, председатель Общественной палаты Башкирии
Аббас Галлямов, политолог
Алексей Самсонов, директор Башкирского филиала Россельхозбанка
Павел Качкаев, депутат Государственной думы
Сергей Колунов, председатель совета директоров ГК «Садовое кольцо»
Андрей Хомяков, руководитель управления ФАС по Башкирии
Эльза Фазлыева, главный врач, директор клиники «Здоровье женщины и мужчины»
Венер Гимазетдинов, генеральный директор ООО «Промтехстрой»
Радик Ахметшин, управляющий «Альфа-банка» в Уфе
Флюр Асадуллин, уполномоченный по правам предпринимателей Башкирии