Volkswagen представил беспилотных роботов для зарядки электромобилей

Компания Volkswagen показала беспилотных роботов, разработанных для зарядки электромобилей.

Технология, созданная специалистами Volkswagen Group Components, представляет собой передвижной аккумулятор на 25 кВт/ч с мощностью зарядки до 50 кВт, который перемещается с помощью автономного робота, который перемещает мобильные батареи от зарядной станции к электромобилю и обратно.

Роботы полностью автоматизированы — от подключения зарядного кабеля к разъему электромобиля до транспортировки аккумулятора на зарядную станцию по окончании работы с машиной — и могут либо самостоятельно находить требующие зарядки электромобили, либо водители могут вызывать зарядные терминалы с помощью мобильного приложения.

Ожидается, что первые серийные зарядные роботы появятся в начале 2021 года. Их будут предлагать владельцам и операторам парковок, а также корпоративным клиентам, имеющим парк электромобилей.