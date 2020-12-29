В Петербурге за год построили 57 соцобъектов

За 2020 год в Петербурге построили 57 социальных объектов, в том числе 21 детский сад. Еще шесть детсадов будут сданы застройщиками до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Ранее в Госстройнадзоре Петербурга заявляли, что за 10 месяцев 2020 года в Петербурге выдано 53 разрешения на строительство объектов социального назначения. Стройкомпании получили 26 разрешений на строительство жилых объектов.

Добавим, что правительство РФ выделит Петербургу резервного фонда 700 млн рублей на строительство двух детских садов в Шушарах и Каменке. Губернатор города Алекснадр Беглов пояснял, что в этих районах живут многодетные семьи и очередники, однако средств бюджете Петербурга на социальные объектв не хватает.