«Самокат» открыл в Казани 27 складов

Сервис экспресс-доставки продуктов питания «Самокат» увеличил количество складов формата dark store в Казани до 27, сообщили «Ъ-Казань» в компании.

Напомним, ООО «Умный ритейл» запустило «Самокат» в Казани в начале октября текущего года. Тогда сервис располагал 11-ю складами в разных районах города и планировал до конца года увеличить их число до 30.

Казань стала четвертым городом после Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, где присутствует «Самокат». Всего у него 400 дарксторов, в том числе 231 в Москве и Московской области, 109 – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 33 – в Нижнем Новгороде.

В общей сложности количество заказов в «Самокате» за год выросло в 18 раз – до 18 млн. Число заказов в Казани в компании не называют, но говорят об их утроении за время присутствия сервиса в городе. Самая крупная покупка здесь была совершена в ноябре на 27,8 тыс. руб.

В Казани «Самокат» добавил в ассортимент более 360 новых товаров от 34 поставщиков и производителей из Татарстана: продукты и блюда национальной кухни. Всего в «Самокате» представлено около 6,5 тыс. товаров.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"