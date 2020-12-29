Private banking: перезагрузка

Уходящий 2020 год стал годом перемен, причем банковский сектор оказался в авангарде трансформационных процессов. Участникам рынка пришлось не только стремительно перестраивать бизнес-процессы, но и активно внедрять новые технологии и инструменты, в том числе в сегменте Private banking.

Пандемия и вызванный ею экономический кризис внесли свои коррективы практически во все сферы экономики. Самые быстрые и сильные игроки банковского рынка смогли оперативно ответить на новые вызовы — перестроить свои технологии и процессы так, чтобы помочь клиентам и обеспечить комфортный формат обслуживания даже в экстремальных условиях локдауна. Один из самых чувствительных сегментов в банковской сфере — Private banking*. Взыскательные клиенты привыкли активно пользоваться как банковскими инструментами, так и нефинансовыми услугами, причем времени на ожидание у них обычно нет.

Среди тех банков, кто успешно справился с вызовами времени,— ПСБ, который входит в топ-10 лучших на рынке в сегменте Private banking*. Даже в этот непростой период банк приложил максимум усилий для того, чтобы обеспечить клиентам бесперебойный доступ ко всем сервисам и возможностям продуктовой линейки Private banking*, сохранив при этом индивидуальный подход к каждому.

Сохранить и приумножить

Если говорить о рекомендациях по сохранению и приумножению средств в периоды турбулентности, то ПСБ рекомендует своим клиентам выстраивать долгосрочные инвестиционные стратегии, которые помогают использовать максимум имеющихся возможностей для заработка и одновременно максимально диверсифицировать риски. «При сроке инвестирования один год вариативность действий гораздо уже, чем при горизонте планирования на три или пять лет, когда есть более широкое пространство для действий,— говорит руководитель направления “Финансовые рынки и частный капитал” ПСБ Юлия Карпова.— Оптимальный срок инвестирования начинается от трех лет. Но это не значит, что все это время нужно только ждать результата сделанных инвестиций. Ситуация на рынке меняется, задача портфельного управляющего — предлагать наиболее эффективные инвестиционные стратегии и обеспечивать регулярную ребалансировку портфеля».

В ПСБ придерживаются индивидуального подхода к каждому клиенту. Если клиент изначально был настроен консервативно, то и в кризисный период ему стоит придерживаться этой стратегии, и если говорить про инвестиции, то лучше вложиться в облигации. И наоборот, те, кто придерживается более агрессивной инвестиционной политики, непростое кризисное время воспринимают как идеальный момент для реализации самых смелых идей.

Выгодно также использование в портфеле нескольких инструментов с различным уровнем риска: в качестве базовой части портфеля — инвестиции с фиксированным, но невысоким доходом и малым риском, а остальное — инвестиции в более доходные, но и более рискованные инструменты. Последние на продолжительном горизонте инвестирования принесут максимальный доход, а первые обеспечат страховку от рисков на протяжении всего времени инвестирования.

От депозитов к инвестициям

В 2020 году ПСБ делал фокус на инвестиционных сервисах. Интерес к таким продуктам со стороны привилегированных клиентов появился еще пару лет назад, хотя тогда он был достаточно осторожным. Большая часть клиентов были консерваторами. Сегодня те же самые клиенты максимально лояльны к инвестпродуктам, и в ПСБ наблюдается огромный всплеск интереса и существенный приток денежных средств в управляющую компанию. В динамике объем продаж инвестпродуктов ПСБ увеличился на 80%, портфель активов, размещенных в инвестиционных продуктах, вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек одной сделки — в 2 раза.

Интересны состоятельным клиентам и кредитные продукты, отметили в банке. Особенно сейчас, когда бизнес постоянно требует хеджирования рисков. ПСБ помогает получить кредит на максимально выгодных условиях. ВИП-кредитование, включая ипотечные продукты, пользуется большим спросом.

Новые стандарты премиального обслуживания

«ПСБ полностью перезагрузил модель работы Private banking, и как итог — число клиентов с инвестиционными продуктами за 2020 год выросло почти на 80%. Изменения носили комплексный характер: модель продаж, бизнес-процессы и многое другое. Нововведения коснулись и клиентского сервиса»,— отметила Юлия Карпова.

Большое внимание в ПСБ уделяют семьям клиентов, для которых разработан пакет услуг под названием «Атмосфера» — это комплексное предложение, включающее привилегированную линейку банковских продуктов ПСБ Private Banking, инвестиционные продукты УК «ПРОМСВЯЗЬ», услуги брокерского обслуживания, премиальные программы страхования и lifestyle**-сервисы. В центре внимания — комплексное семейное обслуживание, включая интересы детей и даже помощников. 2020 год наглядно показал, что такой подход — единственно верный.

Клиенты при выборе банка ориентируются на несколько факторов. Первое — надежность. Второе — качество индивидуального обслуживания персональным менеджером. В ПСБ это человек, который является проводником по всем вопросам, начиная от корпоративного бизнеса и заканчивая консультациями по ключевым вопросам онлайн.

С условиями управления активами можно ознакомиться на сайте https://www.upravlyaem.ru/