В Ростовской области развернут 345 дополнительных ковидных коек

В городах и районах Ростовской области развернут 345 доволнительных коек для больных коронавирусом. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Бондарев во время заседания оперативного штаба по противодействию COVID-19, которое проходит онлайн.

«В Мясниковском районе до 1 января необходимо открыть 10 коев, в Шахтах — 35 коек до 11 января, в Аксайском районе — 50 коек до 11 января, в Новошахтинске — 100 коек до 1 февраля, в госпитале ветеранов — 150 коек до 1 марта»,— пояснил господин Бондарев. Он отметил, что сейчас в Ростовской области занято 80% коек для больных коронавирусом. Провизорные койки заполнены на 65,8%.

Наталья Шинкарева