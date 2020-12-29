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Пожарный надзор начал инспектировать объекты РПЦ в Петербурге в преддверии Рождества

В Петербурге начались противопожарные рейды сотрудников МЧС по храмам и церквям Русской православной церкви, где готовятся к встрече Рождества Христова. Как заявил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Петербургу Петр Смирнов, с настоятелями и служителями проводятся противопожарные инструктажи и проверка технических средств безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как уточнил господин Смирнов, непосредственно в Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, во всех храмах будут дежурить сотрудники МЧС, на ряде объектов — с привлечением пожарно-спасательной техники.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что для безопасного проведения рождественских служб на учет в Петербурге будет взято в общей сложности около 160 религиозных объектов.

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