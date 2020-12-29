Дело экс-главы Колодезянского поселения в Воронежской области направлено в суд

Прокуратура Каширского района направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Колодезянского сельского поселения Ивана Каляпина и его сына Юрия, экс-депутата Каширского райсовета. Их обвиняют в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 285 УК РФ), сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, в 2016 году Иван Каляпин из корыстной заинтересованности решил продать земельный участок площадью 99,5 тыс. кв. м, находившийся в муниципальной собственности и имеющий выгодное территориальное расположение вблизи Нововоронежа. Участок якобы был продан доверенному лицу, не осведомленному о «преступных намерениях». В дальнейшем посредник перепродал участок сыну чиновника. Сделка купли-продажи по иску прокуратуры уже признана арбитражным судом недействительной.

Кроме того, в 2018 году Каляпины вступили в сговор для хищения земельного участка и расположенного на нем здания для занятий спортом, считает следствие: с этой целью якобы было подделано решение совета депутатов поселения, куда внесли пункт о продаже объектов недвижимости подконтрольной компании — ООО «Фоварит». Рыночная стоимость участка якобы была занижена более чем на 6 млн руб. Регистрацию сделки приостановили после того, как информация стала известна правоохранительным органам.

Ирина Лобанова