Иск бывшего председателя ГКК Удмуртии к двум депутатам передали в Завьяловский райсуд

Исковое заявление бывшего председателя государственного контрольного комитета (ГКК) Удмуртии Бориса Сарнаева к вице-спикеру госсовета региона Александру Прозорову и руководителю фракции КПРФ в парламенте Алексею Конорюкову направили в Завьяловский райсуд. Данное решение принял Верховный суд республики, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Ранее господин Сарнаев подал иск о признании не соответствующими действительности сведений, которые распространяли указанные депутаты, и возмещении морального вреда в Октябрьский райсуд Ижевска, но судья заявил самоотвод из-за конфликта интересов «поскольку истец приходится супругом судье Октябрьского районного суда Сарнаевой О.В.» В результате самоотвод был удовлетворен.

Напомним, что в декабре депутаты госсовета Удмуртии досрочно освободили Бориса Сарнаева от должности председателя ГКК республики в связи с достижением предельного возраста. Новым председателем избрали Ольгу Филиппову.