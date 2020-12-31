Слушая 2020-й

В преддверии 2021 года Борис Барабанов собрал плейлист из 21 песни года уходящего. Как обычно, в финальном списке года — поп-шлягеры, лучшая музыка из фильмов и сериалов, а также рекорды, странности и мемы.

Оззи Осборн «Ordinary Man»

Первая во всех смыслах громкая песня 2020 года. Выстрел стартового пистолета перед релизом первого за десять лет альбома "принца тьмы". Неожиданный дуэт с соотечественником и лос-анджелесским соседом Элтоном Джоном. Эффективная коллаборация с поп-продюсером Эндрю Уоттом. Хорошее начало года, который оказался плохим.

Eminem «Godzilla»

На новом альбоме «Music To Be Murdered By» в песне «Godzilla» Эминем поставил новый рекорд скорости чтения — 229 слов за 30 секунд.

Билли Айлиш «No Time To Die»

18-летняя Билли Айлиш стала самым молодым в истории исполнителем песни для фильма о Джеймсе Бонде. Но в феврале, когда вышел сингл, мало кто мог предположить, насколько длительной окажется пауза между выпуском заглавной песни и выходом фильма. На данный момент в планах кинотеатров начало проката фильма «Не время умирать» намечено на 2 апреля.

Хадн Дадн «Мы сегодня дома»

Песня написана еще в 2018 году, но на старте первого карантинного периода зазвучала с особенной силой

Брендон Стоун «Коронавирус»

Одна из множества отечественных композиций «на злобу дня» в отличие от прочих застряла в памяти из-за привязчивой латиноамериканской мелодии.

Моргенштерн «Я съел деда»*

Моргенштерн (Алишер Валеев) стал буквально народным артистом, сознательно провоцируя публику дерзкими текстами и скандальными интервью. Практически каждый шаг Моргенштерна становился предметом всеобщего обсуждения. Когда прокуратура подала административный иск в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга с требованием запретить в России песню «Я съел деда», стало ясно, что ничего более эффектного, чем Моргенштерн, в 2020-м ждать нет смысла.

*Песня отсутствует в плейлисте из-за содержащегося в ней мата

Майкл Стайп , Аарон Десснер «No Time For Love Like Now»

Первая же версия песни «No Time For Love Like Now», записанная и снятая экс-солистом R.E.M. Майклом Стайпом при помощи обычного лэптопа, стала камертоном для всех многочисленных карантинных синглов. Но превзойти ее щемящую и трогательно-безысходную интонацию не удалось никому.

Cream Soda & Хлеб «Плачу на техно»

Кавер на старую песню «Хлеба» «Плачу на техно» — яркое подтверждение тому, что кризис — время возможностей. После ролика на версию Cream Soda стало очевидно, что новая реальность действительно может подсказывать продуктивные творческие идеи. Кстати, снят клип до введения режима самоизоляции.

«Би-2» «Депрессия»

Неутомимые рокеры из «Би-2» в 2020 году развивали сайд-проекты «Куртки Кобейна» и «Нечетный воин» и активно осваивали формат онлайн-выступлений, но главное, что они подарили поклонникам,— это надежда. Песня «Депрессия» на самом деле оказалась лекарством от карантинной хандры.

Little Big «Uno»

Группа Little Big готовилась ехать от России на «Евровидение» 2020 года. Конкурс отменили, но песня предсказуемо стала европейским хитом и превзошла по количеству просмотров клипа все прочие конкурсные номера.

SAINt JHN «Roses» (Imanbek Remix)

Трек американского рэпера SAINt JHN «Roses» в ремиксе казахского диджея Иманбека Зайкенова, выпущенном российским лейблом Effective Records, набрал 1 млрд прослушиваний в Spotify. Ремикс добрался до четвертого места в чарте Billboard и получил номинацию на самую престижную музыкальную премию — Grammy.

Рахим «Fendi»

«Fendi» — самый популярный вирусный ролик русского TikTok. Эта же песня Рахима Абрамова чаще всего использовались другими блогерами для создания видео в русскоязычном сегменте сервиса.

Иван Дорн «Чики»

Титульную песню для самого обсуждаемого отечественного сериала года написал украинский музыкант Иван Дорн.

Дэн Стивенс «Lion Of Love»

Выпущенный на Netflix фильм «"Евровидение": история "Огненной саги"» оказался гораздо более дружелюбным по отношению к конкурсу зрелищем, чем это можно было ожидать от «комедии с Уиллом Ферреллом». А настоящим подарком для российских зрителей стал образ русского поп-идола Александра Лемтова. Исполнитель его роли Дэн Стивенс честно признался, что срисовал костюмы и манеры своего героя с Филиппа Киркорова, а прическу — с Джорджа Майкла времен Wham!

Nizkiz «Правiлы»

Дружная поддержка музыкантами протестующих белорусов вылилась в конце года в масштабную акцию «Жыве/Live2021», которая пройдет 31 декабря в режиме трансляции на YouTube. Политическая активность подстегнула и без того стремительный рост местной музыкальной сцены. Весь 2020 год комментаторы обсуждали успехи групп Molchat Doma и Intelligency. Но в учебники истории в первую очередь попадут песни протеста.

Bad Bunny & Jhay Cortez «Dakiti»

Практически каждый год дает миру глобальную звезду стиля реггетон. Пуэрториканец Бэд Банни (Бенито Окасио) идет по стопам своих соотечественников Луиса Фонси и Дэдди Янки, сочинивших три года назад хит «Despacito». Бэд Банни сегодня — самый популярный исполнитель на цифровом сервисе Spotify. Его песни там прослушали 8,3 млрд раз. Песня «Dakiti» поставила сразу несколько рекордов в чартах Billboard и стала самой популярной испаноязычной песней 2020 года.

Монеточка «Крошка»

Первая песня с альбома Монеточки «Декоративно-прикладное искусство» продемонстрировала новые вокальные возможности певицы и разворот в сторону театрализованной эстрады.

Twenty One Pilots «Level Of Concern»

Клип, официально признанный самым длинным в истории, длится 178 дней. Он снят на песню Twenty One Pilots «Level Of Concern» . Оригинальная версия песни длится 3 минуты 40 секунд. Суть рекорда состояла в том, что фанаты группы постоянно загружали на ее сайт собственные видео, и песня начиналась заново, с новым видеоконтентом. Клип мог бы продолжаться до бесконечности, если бы барабанщик Джош Дан не отключил трансляцию.

Grimes X Endel «AI Lullaby»

Совместный трек российского саундскейп-проекта Endel и канадской певицы Grimes (Клер Буше) представляет собой адаптивную и бесконечную цифровую колыбельную «AI Lullaby», созданную для сына Граймс и Илона Маска по имени X A-12.

Карлос Рафаэль Ривера «Sygraem»

Финальная тема саундтрека к сериалу «Королевский гамбит» озвучивает сцену, где героиня попадает на московский бульвар с пенсионерами-шахматистами. Согласно одной из версий, Юозас Будрайтис, появляющийся в этой сцене, не кто иной, как бог. Потому что у всех остальных она уже выиграла.

Пол Маккартни «When Winter Comes»

Выход нового альбома Пола Маккартни «McCartney III» сопровождался рекламной кампанией, которая сама по себе стала произведением искусства. Например, на заборах и стенах домов в разных городах мира появлялись ноты и тексты новых песен экс-битла, и его поклонникам предлагалось записывать свои версии еще до того, как композиции опубликовал сам автор. Альбом вызвал споры, но до первого места в британском чарте все же добрался. «When Winter Comes» — тихая акустическая пастораль и лучшая песня пластинки.