Уральцу, убившему жену в суде, предъявили обвинение по шести статьям

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Первоуральска 1983 года рождения Вячеслава Попова, убившего свою жену и ранившего судебного пристава у здания суда в марте 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Мужчина обвиняется по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30, п.п.«а»,«б» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство в связи с выполнением потерпевшим общественного долга), ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба).

По данным следствия, утром 18 марта на входе в помещение одного из судебных участков Первоуральского судебного района Попов, в отношении которого в суде рассматривалось административное производство по ст.6.1.1 КоАП (побои), убил бывшую сожительницу, проходившей потерпевшей по данному делу, нанеся ей ножом не менее 13 ударов в грудь, голову и шею. Кроме того, обвиняемый ударил ножом судебного пристава и мужчину-очевидца, которые пытались его остановить.

В пресс-службе СКР по Свердловской области отметили, что до инцидента мужчина уже покушался на убийство потерпевшей, однако ей удалось спастись. Кроме того, в начале февраля 2020 года обвиняемый после ссоры со своей бывшей сожительницей угнал ее автомобиль.

«Для поимки злоумышленника личный состав полиции Первоуральска был поднят по тревоге. Проводился комплекс оперативных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию скрывшегося подозреваемого “по горячим следам”. На его розыск были ориентированы все наряды ОВД. Гражданин, о котором идёт речь, и ранее был не в ладах с законом: в 2008 году он был судим по ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.