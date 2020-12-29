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В Волгоградской области на поддержку МСП и здравоохранения выделят 9,7 млрд рублей

В Волгоградской области направят 9,7 млрд руб. на модернизацию системы здравоохранения, внедрение дополнительных мер поддержки предприятиям и организациям в 2021 году. Об этом сообщили в областной администрации.

Денежные средства будут направлены на дальнейшее расширение мощностей лечебных учреждений, приобретение нового медоборудования и медикаментов, обеспечение стимулирующих выплат медикам, оказание поддержки пострадавшим от пандемии отраслям, в первую очередь малому и среднему бизнесу, промышленности и АПК (агропромышленный комплекс), уточнили в обладминистрации.

Мария Шахрай


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