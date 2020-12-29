В Ростовской области прививки от COVID-19 сделали 898 человек

На Дону прививки от коронавируса сделали 898 человек. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19, которое проходит онлайн, сообщил и.о. министра здравоохранения Александр Крат.

«Вакцинация в области продолжается. На территории области находится 3,6 тыс. доз вакцины „Спутник V“, которой привились 770 человек. В регионе находится 1 тыс. доз вакцины „ЭпиВакКорона“, которой привиты 128 человек»,— рассказал господин Крат.

Как сообщалось ранее, сейчас в регионе прививки делают сотрудники органов Роспотребнадзора, медицинские работники и педагоги. С января по март 2021 года в регион поступит 160 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона», после чего начнется массовая вакцинация.

Наталья Шинкарева