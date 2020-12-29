КВЗ передал заказчику пять вертолетов Ми-8МТВ-1

Казанский вертолетный завод, входящий в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации Ростех поставил Государственной транспортной лизинговой компании пять вертолетов Ми-8МТВ-1. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

Суда переданы трем эксплуатантам по программе развития лизинга отечественных вертолетов с государственным софинансированием. В частности, три транспортных средства пополнят авиапарк ЗАО «Авиапредприятие "Ельцовка», еще по одному передадут авиационно-промышленной компании «Вектор» и компании «Хели-Драйв Северо-Запад».

Все вертолеты могут выполнять различные виды авиационных работ. В их салонах есть места под установку медицинских модулей. Кроме того, при необходимости их могут оборудовать дополнительными топливными баками и оснастить внешней подвеской для перевозки крупногабаритного груза массой до 4 тонн.

"Ъ-Казань"