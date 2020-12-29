Бывшего сотрудника ГИБДД из Удмуртии осудили за получение взятки

38-летнего бывшего сотрудника отдела ГИБДД «Увинский» осудили за получение взятки в 5 тыс. руб. от водителя, который был лишен прав. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, на два года.

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, данный факт был выявлен сотрудниками собственной безопасности. Мужчину уволили за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, а его руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности