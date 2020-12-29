В Хорватии при землетрясении погиб ребенок

В Хорватии около 12:30 (14:30 мск) произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла, в результате которого погиб ребенок. Эпицентр находился в районе города Петринья в 46 км от столицы страны Загреба, сообщает 24sata.

Мэр Петриньи Даринко Думбович сообщил, что разрушена половина города. Также в городе Сисак обрушилась крыша больницы. Большая часть Загреба осталась без света. Количество пострадавших при землетрясении пока не уточняется.

Власти Словении в качестве меры предосторожности отключили единственную действующую в стране АЭС «Кршко», сообщает AFP. В управляющей компании АЭС уточнили, что речь идет о стандартной процедуре, которая предусмотрена на случай сильного землетрясения.